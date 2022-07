Tesla zet kwartaalwinst van 2,3 miljard dollar in de boeken

Tesla heeft in het tweede kwartaal een nettowinst behaald van 2,3 miljard dollar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, maar wel minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar toen de winst uitkwam op 3,3 miljard dollar. De fabrikant van elektrische auto’s had eerder al gezegd dat in de afgelopen periode minder auto’s zijn geleverd dan in de eerste drie maanden, vooral vanwege een lagere productie in de grote fabriek in China door de coronalockdowns.

Ook de totale omzet viel daardoor op kwartaalbasis lager uit. De inkomsten waren 16,9 miljard dollar, tegen 18,8 miljard dollar in de voorgaande periode. Een jaar eerder was de omzet nog 12 miljard dollar. In de periode april tot en met juni werden bijna 255.000 Tesla’s afgeleverd, wat bijna een vijfde minder is dan in de eerste drie maanden. Het was voor het eerst in twee jaar tijd dat er sprake was van een daling. Vergeleken met vorig jaar stegen de leveringen wel met ruim een kwart.

Verder zette Tesla ook een niet nader benoemde afschrijving in de boeken vanwege de gedaalde koers van bitcoin. Het bedrijf heeft flink geïnvesteerd in de digitale munt. Inmiddels is van die investering 75 procent omgezet in gewone valuta, aldus Tesla. Het bedrijf gaf verder aan vast te houden aan zijn groeiverwachtingen voor de langere termijn.

Fabrieken

Topman Elon Musk zei vorige maand nog dat de nieuwe fabrieken van Tesla in Duitsland en Texas miljarden dollars verliezen. Volgens Musk hebben de fabrieken te kampen met hoge kosten en moeilijkheden om de productie snel op te voeren. Tesla heeft een fabriek in Grünheide ten oosten van Berlijn, die eerder dit jaar formeel in gebruik werd genomen. Ook heeft Tesla een nieuwe faciliteit in Austin in de Amerikaanse staat Texas.

Musk heeft aangekondigd dat er banen bij Tesla gaan verdwijnen om zo kosten te besparen. Ook heeft hij zijn zorgen uitgesproken over een economische recessie in de Verenigde Staten.

De ondernemer is inmiddels verwikkeld in een juridisch conflict over de overname van Twitter. Hij zag onlangs af van de koop van de berichtendienst, maar het socialemediabedrijf wil de multimiljardair nu via de rechter alsnog tot de overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel. Met de deal was 44 miljard dollar gemoeid. Musk wordt er onder meer van beschuldigd voorwaarden uit de koopovereenkomst te hebben geschonden.