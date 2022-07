Netflix stijgt op Wall Street na meevallende krimp abonnees

De koers van streamingdienst Netflix ging woensdag flink omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers waren opgelucht dat de krimp van het aantal abonnees in het tweede kwartaal minder groot was dan gevreesd. Ook denkt Netflix dat de bodem is bereikt en dat het aantal klanten dit lopende kwartaal weer zal toenemen.

Netflix eindigde met een plus van 7,4 procent. In het afgelopen kwartaal zegden bijna 1 miljoen klanten hun abonnement op, maar het bedrijf zelf had verwacht dat er 2 miljoen abonnees zouden afhaken. In het eerste kwartaal zag Netflix ook al klanten vertrekken. Door dat klantenverlies is de koers van het bedrijf dit jaar zeer sterk gedaald, waardoor tientallen miljarden aan beurswaarde in rook opgingen.

De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen verder omhoog na de sterke opmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 31.874,84 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3959,90 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,6 procent tot 11.897,65 punten.

Tesla

Tesla, dat na de slotbel met resultaten komt, won 0,8 procent. De fabrikant van elektrische auto’s liet begin deze maand al weten in het tweede kwartaal minder auto’s te hebben geleverd dan in het eerste kwartaal. Tesla had vooral last van de strenge coronamaatregelen in China, die leidden tot een lagere productie in de fabriek van het bedrijf in dat land. Ook verklaarde topman Elon Musk dat de nieuwe fabrieken in Duitsland en Texas miljarden dollars verliezen vanwege hoge kosten en moeilijkheden om de productie snel op te voeren.

De casinobedrijven Las Vegas Sands en Wynn Resorts gingen tot 4,4 procent vooruit. Casino’s in het Aziatische gokparadijs Macau mogen komend weekend weer de deuren openen, na dan bijna twee weken dicht te zijn geweest vanwege een coronalockdown. De casino’s moeten zich wel houden aan strikte voorzorgsmaatregelen tegen corona.

Olieprijzen

Baker Hughes kelderde ruim 8 procent. De oliedienstverlener boekte afgelopen kwartaal veel minder winst dan analisten hadden voorzien. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht.

De euro was 1,0175 dollar waard, tegen 1,0199 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 102,61 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 106,74 dollar per vat.