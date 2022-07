Ook België zwijgt over gratie Frank Masmeijer

Ook België wil niets zeggen over de gratie die Nederland voormalig tv-presentator Frank Masmeijer heeft verleend. De Nederlandse regering en de rechter lieten eerder al weten te zwijgen over de vervroegde vrijlating van de veroordeelde drugshandelaar.

Masmeijer is door een Belgische rechter veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de handel in cocaïne. Die straf, waarvan hij nog anderhalf jaar voor de boeg had, zat hij uit in Nederland. Maar woensdag bracht het gewezen televisiegezicht via De Telegraaf naar buiten dat hij gratie heeft gekregen en weer vrij man is.

Het Belgische ministerie van Justitie ‘geeft geen commentaar op individuele dossiers’, laat het weten. Het departement wil ook niet zeggen of Nederland met de zuiderburen heeft overlegd of hen heeft ingelicht.

Een kwestie als deze kan gevoelig zijn, omdat Nederland dus een door de Belgische rechter opgelegde straf schrapt. De gratiepraktijk in België lijkt wel in grote lijnen weinig te verschillen van de Nederlandse. België verleent de laatste jaren jaarlijks hooguit een handvol keer gratie, doorgaans voor kleinere vergrijpen als verkeersovertredingen.