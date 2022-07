Van der Burg vereenvoudigt aankoop gebouwen voor asielopvang

Het kabinet heeft woensdagavond vier besluiten genomen, zei Van der Burg na afloop van het overleg. Naast het makkelijker beschikbaar maken van panden, wil Van der Burg ook Oekraïners anders over het land verdelen. Er zijn gemeenten die wel opvangcapaciteit voor deze groep willen vrijmaken, maar niet voor andere vluchtelingen. Door op die plekken zo veel mogelijk Oekraïners op te vangen, komt er plek vrij in gemeenten die het niet uitmaakt of ze Oekraïners of asielzoekers opvangen.

Verder kondigde de staatssecretaris aan dat drie grote cruiseschepen naar Nederland gehaald worden. Daar werd al langer aan gewerkt, maar het is nog niet duidelijk waar die komen te liggen. Een van de drie komt in Velzen, voor de andere twee wordt nog een plek gezocht. Aanvankelijk was Vlissingen ook in beeld, maar die gemeente trok zich terug. De staatssecretaris heeft verder gevraagd of er nog plek vrij te maken is op de terreinen van Defensie.