Vermiste zwemmer dood gevonden in Bisonbaai bij Nijmegen

In de Bisonbaai in de Ooijpolder bij Nijmegen is woensdag een overleden persoon aangetroffen. Na onderzoek van de politie bleek dat het ging om een 64-jarige man uit de Zeeuwse gemeente Sluis, die dinsdag was gaan zwemmen in de plas. Politie en brandweer zochten dinsdagavond en woensdag met duikers en een speciaal zoekteam naar de man. Een misdrijf is volgens de politie uitgesloten.