Orderontvangst chiptoeleverancier ASMI naar nieuw recordniveau

De Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het tweede kwartaal voor een recordbedrag aan orders ontvangen. Vanwege de grote vraag naar halfgeleiders in de wereld en de grote investeringen van chipproducenten in uitbreiding van de productiecapaciteit stromen de orders bij ASMI binnen.

De orderontvangst kwam uit op 923 miljoen euro, een stijging van 83 procent in vergelijking met een jaar eerder. De onderneming uit Almere levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

De omzet klom op jaarbasis met 36 procent naar 560 miljoen euro, wat eveneens een record is. Dat bedrag is aan de bovenkant van de eigen verwachtingen van ASMI. Het bedrijf gaf in april aan voor het tweede kwartaal op een omzet te rekenen van 540 tot 570 miljoen euro. Er werd een nettowinst behaald van 164 miljoen euro, tegen ruim 111 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021.