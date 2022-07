Casino’s gokparadijs Macau zaterdag weer open na coronalockdown

Ook moet worden voldaan aan regels rond ventilatie. Cafés en bioscopen moeten nog wel gesloten blijven, aldus de autoriteiten van Macau. De afgelopen tijd liep het aantal coronabesmettingen in de voormalige Portugese kolonie hard op, maar nu laat de uitbraak tekenen van verzwakking zien.

Macau is voor circa 80 procent van zijn inkomsten afhankelijk van casino’s. Het is uitzonderlijk dat de casino’s in het gokparadijs dichtgaan. In februari 2020, toen de coronapandemie was uitgebroken, gingen de casino’s voor twee weken dicht. Het was toen pas de tweede keer ooit dat casino’s in de gokstad de deuren moesten sluiten. De eerste keer was wegens een orkaan.