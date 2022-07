Economisch vertrouwen in EU licht gedaald in juni

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de Europese Unie is in juni licht gedaald. Dat meldde de Europese Commissie op basis van haar index die het vertrouwen meet. Ook in de eurozone nam het vertrouwen in de economie wat af.

Volgens de commissie was de daling in de EU vooral het gevolg van een afgenomen vertrouwen in de bouw, bij consumenten en in mindere mate bij de detailhandel. Dat had bij consumenten vooral te maken met zorgen over de eigen financiën door de aanhoudend hoge inflatie en in de bouw met onder meer een afname van de orders. Bij de dienstensector was een marginale afname te zien en in de industrie bleef het sentiment vrijwel gelijk.

Van de zes grootste economieën van de EU was de sterkste daling van het economische vertrouwen te zien in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op de dag dat het Nederlandse consumentenvertrouwen deze maand zelfs naar een nieuw dieptepunt is gedaald.

Maar ook in Duitsland, Spanje, Polen, Frankrijk en Italië verslechterde het economisch sentiment, aldus de meting van de Europese Commissie.