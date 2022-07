Netflix omhoog op Wall Street na meevallende resultaten

Netflix behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst werd bijna 1 procent hoger gezet dankzij meevallende resultaten. Netflix zag het aantal abonnees voor het tweede kwartaal op rij dalen, maar de afname van zo’n 1 miljoen betalende klanten was minder groot dan gevreesd. Het bedrijf denkt ook dat de bodem voorlopig is bereikt en verwacht in de zomerperiode er weer 1 miljoen abonnees bij te krijgen.

De graadmeters op Wall Street lieten een wisselend beeld zien na de sterke opmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening licht lager op 31.800 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 3936 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 11.755 punten.

Tesla, dat na de slotbel met resultaten komt, won 1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s liet begin deze maand al weten in het tweede kwartaal minder auto’s te hebben geleverd dan in het eerste kwartaal. Tesla kampte vooral met de strenge coronamaatregelen in China, die zorgden voor minder productie in de fabriek van het bedrijf in dat land. Ook verklaarde Tesla-topman Elon Musk dat de nieuwe fabrieken van de autobouwer in Duitsland en Texas miljarden dollars verliezen vanwege hoge kosten en moeilijkheden om de productie snel op te voeren.

Apple

Apple ging 0,3 procent vooruit. Het aantal verscheepte mobiele telefoons in China veerde in juni met ruim 9 procent op dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen in het land. De iPhone van Apple was daarbij verantwoordelijk voor het merendeel van de stijging.

Baker Hughes kelderde ruim 11 procent. De oliedienstverlener boekte afgelopen kwartaal veel minder winst dan analisten hadden voorzien. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het bedrijf sprak van verschillende uitdagingen waaronder een tekort aan onderdelen en hogere kosten.

NXP Semiconductors werd 0,8 procent lager gezet. De in New York genoteerde Eindhovense chipfabrikant gaat samen met het Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn platforms voor elektrische auto’s ontwikkelen. Foxconn is vooral bekend als producent van iPhones voor Apple, maar wil zijn werkterrein verbreden naar de ontwikkeling van auto’s.