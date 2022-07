Brandgevaar bij Bordeaux afgenomen, Macron op bezoek

De Franse brandweer krijgt de bosbranden ten zuiden van Bordeaux geleidelijk onder controle dankzij de lagere temperatuur, maar het vuur is nog niet gestopt. Bij Landiras en Teste-de-Buch zijn de afgelopen week 37.000 mensen geëvacueerd en is ruim 20.000 hectare afgebrand. Sinds dinsdagavond is er slechts 300 hectare bijgekomen.

President Emmanuel Macron en minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bezoeken woensdagmiddag het getroffen gebied in het departement Gironde. Zij spreken met leden van de hulpdiensten, lokale functionarissen en vrijwilligers.

De dennenbossen langs de Atlantische kust waren kurkdroog, maar regen wordt voorlopig niet verwacht. De brand bij Teste-de-Buch woedt in in een toeristisch gebied rond de baai van Arcachon en is vermoedelijk veroorzaakt door een busje dat vorige week in brand vloog. De brand bij het dorp Landiras verder landinwaarts is vermoedelijk aangestoken. Een man die maandag werd aangehouden bleek onschuldig te zijn.

Ook in Bretagne en Zuid-Frankrijk hebben branden schade aangericht. Landbouwminister Marc Fesneau zei woensdag dat Frankrijk meer geld moet steken in bosbrandbestrijding. De regering heeft inmiddels 850 miljoen euro gereserveerd voor betere blusvliegtuigen en 1 miljard euro voor het planten van bomen.