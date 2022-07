Russisch leger focust zich nu op groter gebied dan Oost-Oekraïne

De geografische doelen van Rusland in Oekraïne beperken zich niet langer tot de Donbas, maar omvatten nu ook andere gebieden in het buurland. Buitenlandminister Sergej Lavrov heeft dat volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti bekendgemaakt.

Hoewel de focus in de afgelopen maanden op de verovering van de Donbas lag, hadden Russische troepen ook grondgebied daarbuiten ingenomen, met name in Cherson en Zaporizja. Onder meer deze twee zuidelijke regio’s vallen nu onder de doelen van het Russische leger, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Lavrov zei ook dat de doelstellingen verder worden uitgebreid als Kiev langeafstandswapens ontvangt van het Westen. De Oekraïense regering is in de inmiddels vijf maanden durende oorlog afhankelijk van wapenhulp van de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere bondgenoten. Er worden steeds zwaardere wapens geleverd.

Bezetten

Rusland viel aan het begin van de invasie doelen in heel Oekraïne aan en probeerde toen onder meer Kiev in te nemen, maar besloot zich na een maand op de Donbas te richten. Dit gebied in het oosten bestaat uit de regio’s Donetsk en Loehansk, waar pro-Russische separatisten sinds 2014 tegen het Oekraïense leger vechten. Loehansk is inmiddels volledig ingenomen, Donetsk nog niet.

De Russische president Vladimir Poetin ontkent dat hij met de ‘speciale militaire operatie’ de intentie heeft delen van Oekraïne te bezetten. Het Russische leger heeft volgens hem als doel Oekraïne te demilitariseren en te ‘denazificeren’, om zo onder meer een einde te maken aan een ‘genocide’ op de Russischtalige bevolking.