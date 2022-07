Jumbo groeit door herstel La Place en expansie in België

Supermarktconcern Jumbo is in het eerste halfjaar gegroeid. Dat kwam vooral door restaurantketen La Place die profiteerde van het opheffen van de coronamaatregelen. Ook de expansie van Jumbo in België droeg daar aan bij. De omzet van de supermarkten in Nederland bleef op niveau en ook de onlineomzet bleef gelijk aan die tijdens de coronajaren.

In totaal boekte Jumbo een omzet van een kleine 5,5 miljard euro. Vorig jaar was dat nog net geen 5,4 miljard euro. Het marktaandeel van Jumbo in Nederland bedraagt net als vorig jaar 22 procent.

Algemeen directeur Frits van Eerd van Jumbo geeft aan tevreden te zijn met de cijfers, ‘zeker in het licht van de uitdagende marktomstandigheden’. ‘De eerste weken van 2022 hadden we nog te maken met beperkende coronamaatregelen en daarna met de gevolgen van de situatie in Oekraïne’, verduidelijkt hij in een toelichting.