Honderden reizigers brengen nacht door in gestrande Thalys

Ongeveer tweehonderd passagiers hebben dinsdag de nacht doorgebracht in een gestrande Thalys op het Gare du Nord in Parijs, bevestigt de vervoerder aan persbureau Belga. De hogesnelheidstrein kreeg dinsdag te maken met een storing vanwege de hitte in de Franse hoofdstad.

In de trein met bestemming Brussel bevonden zich mogelijk ook Nederlanders, maar hoeveel is niet duidelijk. Passagiers deelden beelden vanuit de stilstaande trein op sociale media. Daaruit bleek dat het in de trein zeer warm werd. Op een van de filmpjes was te zien dat passagiers een ruit hadden ingeslagen.

Omdat de trein niet kon vertrekken, moesten de passagiers op zoek naar een overnachting in Parijs. Vanwege de grote drukte in de hotels, moesten tweehonderd passagiers de nacht doorbrengen in de trein. Daar werden dekens, kussens en eten en drinken uitgedeeld. Woensdagochtend kon de trein alsnog vertrekken uit Parijs.