Greenpace: stralingsniveaus rond Tsjernobyl hoger dan geschat

De centrale werd aan het begin van de oorlog in Oekraïne wekenlang bezet door het Russische leger, dat er onder meer loopgraven had gegraven. Het IAEA zei in april, toen de Russische militairen waren vertrokken, dat de stralingsniveaus verhoogd waren maar geen gevaar vormen voor mensen.

Het Greenpeace-onderzoek is uitgevoerd met toestemming en medewerking van de Oekraïense autoriteiten. Dit gebeurde in de zogeheten exclusiezone, het gebied in een straal van 30 kilometer rond de plaats van de kernramp van Tsjernobyl in 1986. Er kon volgens Greenpeace beperkt onderzoek worden gedaan, omdat in het grootste gedeelte mijnen niet in kaart zijn gebracht of geruimd. De bevindingen zijn gepresenteerd in Kiev.

Het is volgens Greenpeace duidelijk dat militairen in een zeer radioactieve omgeving werkten, terwijl het IAEA anders zou claimen. ‘We kunnen alleen maar concluderen dat het IAEA om de een of andere reden heeft besloten geen moeite te doen om volledig onderzoek te doen. Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat er niets normaals is aan de stralingsniveaus, ondanks wat het IAEA de wereld wil laten geloven’, aldus een onderzoeker van Greenpeace.