Greenpeace: China haalt klimaatdoelen niet door kolenproductie

China haalt de eerder opgestelde klimaatdoelen niet nu het land versneld nieuwe kolencentrales aan het goedkeuren is om energietekorten in de toekomst te voorkomen. Daarvoor vreest milieuorganisatie Greenpeace. China, ‘s werelds grootste producent en verbruiker van kolen, beloofde vorig jaar tegen 2026 minder kolen te gaan gebruiken, maar schroefde de productie ervan de afgelopen tijd juist op.

In de eerste paar maanden van dit jaar gaf China groen licht voor de bouw van kolencentrales met een capaciteit van 8,6 gigawatt, becijferde Greenpeace. Dat is bijna de helft van de volledige capaciteit die het land heel vorig jaar goedkeurde.

China heeft al eerder aangegeven dat het land het gebruik van fossiele brandstoffen de komende jaren eerst zal intensiveren, voordat het verbruik zal verminderen. Vorig jaar werd het land als gevolg van een tijdelijk tekort aan kolen getroffen door een energiecrisis. Door de huidige wereldwijde energiecrisis, onder meer als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, vreest China een nieuw tekort aan energie.

Kolencentrales

‘Meer energie uit kolen zal geen energiezekerheid bieden voor China’, zei Wu Jinghan, klimaat- en energie-activist bij Greenpeace. Volgens hem heeft China teveel kolencentrales en komen stroomtekorten voort uit het slecht op elkaar afstemmen van de verschillende energiesystemen die het land al heeft. China wekt ook stroom op uit zon en wind.

China is voor 60 procent afhankelijk van kolen voor de elektriciteitsvoorziening. De overheid kondigde in mei aan dat er tot 2025 10 miljard yuan, omgerekend zo’n 1,5 miljard euro, geïnvesteerd wordt in kolencentrales.

De Chinese economie heeft daarnaast erg veel last gehad van coronalockdowns en verstoringen van de logistieke keten als gevolg van de pandemie. De Chinese overheid probeert de economie daarom ook te stimuleren door grote investeringen in infrastructuurprojecten. Daar zijn veel kolen voor nodig.