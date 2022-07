Britse inflatie steeg verder door in juni

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is ook in juni weer gestegen. Vorige maand werd het leven daar 9,4 procent duurder op jaarbasis, terwijl dat in mei 9,1 procent was. Vooral de prijzen van energie en brandstoffen stegen, zo werd benzine 42 procent duurder. Ook voedsel stijgt sterk in prijs, daar moesten de Britten een tiende meer voor neertellen.