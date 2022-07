‘Onzeker’ FrieslandCampina profiteert van recordprijzen voor melk

FrieslandCampina heeft in de eerste zes maanden van dit jaar geprofiteerd van historisch hoge melkprijzen en de heropening van de horeca. Het bedrijf in handen van melkveehouders zette een hogere omzet en winst in de boeken. Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over de gevolgen van de Oekraïne-oorlog en de stikstofplannen van het kabinet, dus het zuivelconcern durft het niet aan om melkveehouders tussentijds extra geld uit te keren.

De prijzen voor zuivel zijn gestegen doordat er na het einde van lockdowns in grote delen van de wereld weer veel vraag was naar melk, kaas en andere melkproducten. Zo konden restaurants weer open, een lucratieve afzetmarkt voor FrieslandCampina. Leden-melkveehouders kregen op hun beurt bijna 38 procent meer voor hun melk vergoed.

De totale opbrengsten voor FrieslandCampina stegen in het eerste halfjaar met ruim 19 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 6,6 miljard euro. De nettowinst verdubbelde ruim tot 139 miljoen euro.

Stikstofcrisis

Naast de toegenomen vraag vanuit de horeca herstelde ook de Chinese markt voor kindervoeding, die FrieslandCampina voorheen veel groei bezorgde maar de laatste jaren in het slop zat. De verkoop van melk aan supermarkten is een lastiger verhaal, omdat het bedrijf gestegen kosten voor melk niet volledig kan doorberekenen in de winkelprijzen.

Topman Hein Schumacher gaat in een toelichting in op de stikstofcrisis. Die zorgt voor ‘grote onzekerheid’ voor leden van FrieslandCampina en de onderneming zelf. In Nederland moet in veel gebieden de neerslag van stikstof drastisch omlaag om de natuur te beschermen. Voor veel veehouders, die veel stikstof produceren, zou dit betekenen dat ze moeten vertrekken of stoppen.

Omdat ook het consumentenvertrouwen daalt en een oorlog in Oost-Europa woedt, houdt FrieslandCampina liever extra buffers in kas. Het concern doet doorgaans aan het einde van een boekjaar een nabetaling aan melkveehouders. Een deel van dat extraatje bovenop de vergoedingen voor melk wordt soms tussentijds uitgekeerd, maar net als vorige zomer doet het concern dat nu liever niet.