Code geel ook vanwege mogelijk veel neerslag in drie provincies

In de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt woensdag en een deel van donderdag code geel, en niet alleen vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt ook voor onweersbuien die lokaal gepaard kunnen gaan met hagel en veel neerslag.

De buien kunnen zich in de loop van de nacht naar donderdag ook op andere plaatsen voordoen. Hier kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder van ondervinden.

Overigens geldt woensdag voor de rest van het land ook nog code geel, vanwege de hitte. De verwachting is dat het kwik in de loop van woensdag wat omlaag gaat en de hitte verdreven wordt. In het oosten kan het overdag nog warm worden met temperaturen van rond de 30 graden.