Aandacht voor resultaten ASML en AkzoNobel op Damrak

AkzoNobel had in het tweede kwartaal duidelijk last van de coronalockdowns in China. Daarnaast begonnen doe-het-zelfzaken in Europa hun voorraden verf af te bouwen, waardoor ze minder nieuwe verfblikken inkochten. Het bedrijf verhoogde de prijzen in het afgelopen kwartaal met 16 procent om de gestegen grondstofkosten op te vangen. De omzet nam daardoor toe, maar de nettowinst nam fors af.

Ook wordt gelet op het noodplan voor het gasgebruik van de Europese Commissie. Landen van de EU krijgen van Brussel naar verwachting het verzoek om vanaf volgende maand 15 procent minder aardgas te verbruiken. Het plan is bedoeld om de klap op te vangen als Rusland plots de gastoevoer staakt. Als de beschikbaarheid van gas erg gaat verslechteren, kunnen landen ook bepaalde verplichtingen van Brussel opgelegd krijgen.

Koerswinst

De Europese beurzen lijken hoger te openen na de sterke koerswinsten op Wall Street. Vooral de Europese techaandelen zullen naar verwachting meeliften met de flinke koersstijgingen in de Amerikaanse en Aziatische techsector. In Japan eindigde de Nikkei woensdag 2,7 procent hoger.

Op het Damrak zal techinvesteerder Prosus mogelijk profiteren van een koerswinst van 2 procent van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het een groot belang heeft. Platenlabel UMG kan bewegen op een adviesverlaging door analisten van de Britse bank HSBC.

Skihallen

SnowWorld staat ook in de belangstelling. De uitbater van skihallen moet mogelijk een deel van de eerder verkregen coronasteun terugbetalen. De onderneming heeft van zijn accountant geen goedkeuring gekregen voor de jaarcijfers en praat met financiers, omdat het afspraken over leningen niet is nagekomen.

In Frankfurt blijft de aandacht uitgaan naar Uniper. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt zullen de details van het reddingsplan voor het noodlijdende energiebedrijf vrijdag worden besproken met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Persbureau Reuters meldde dat de Duitse regering een belang van 15 tot 30 procent wil nemen in Uniper.

De euro was 1,0237 dollar waard, tegen 1,0244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 103,88 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 106,51 dollar per vat.