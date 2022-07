ASML verkocht meer chipmachines, maar heeft last van chiptekorten

ASML heeft in het tweede kwartaal meer chipmachines verkocht dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat leidde tot een hogere omzet en winst voor de wereldleider op het gebied van lithografiemachines. Maar tegelijkertijd verlaagde ASML de verwachtingen voor de omzetgroei voor het hele jaar. De chiptekorten die veel sectoren al langer dwarszitten, hebben ook gevolgen voor ASML dat daardoor niet zo snel chipmachines kan bouwen als het zou willen.

In totaal verkocht ASML van april tot en met juni 83 nieuwe en acht tweedehands chipmachines. In het eerste kwartaal ging het nog om 59 nieuwe en drie gebruikte. Dat leidde tot een omzet die steeg van 3,5 miljard euro in het eerste kwartaal tot 5,4 miljard euro in de tweede periode. Onder de streep hield ASML 1,4 miljard euro over, ruim het dubbele van begin dit jaar.

Tegelijkertijd gaat ASML dus uit van een omzetgroei van 10 procent dit jaar, terwijl het bedrijf eerder dacht aan een toename met 20 procent. Het bedrag dat ASML ophaalt met chipmachines die dit jaar verkocht worden maar volgend jaar pas in de boeken terechtkomen, neemt daardoor toe. Dat was 1 miljard euro, maar groeit naar 2,8 miljard euro. Bij dergelijke ‘snelle leveringen’ gaat de machine van ASML eerder naar de klant toe en worden de laatste tests op locatie gedaan.

Topman Peter Weenink ziet dat sommige klanten minder investeren omdat de consumentenbestedingen onder druk staan. Toch blijft de vraag naar chipmachines van ASML hoog omdat er veel vraag is naar chips vanuit de autosector, voor snelle computers, maar ook voor de vergroening van de economie.