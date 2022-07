Staatsbegrafenis voor Shinzo Abe op 27 september

De begrafenis wordt gehouden in de Nippon Budokan-arena in het centrum van Tokio. In 1964 werden in de arena de Olympische Spelen gehouden en in 1966 speelden de Beatles er hun eerste concert op Japanse bodem. Ook wordt er elk jaar op 15 augustus een dodenherdenking gehouden in de arena, voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Deel dit bericht: