Geen treinverkeer woensdagmorgen tussen Arnhem en Tiel

Vanwege werkzaamheden aan het spoor, die worden verricht om door de hitte veroorzaakte schade te herstellen, is er woensdagmorgen geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem en Tiel, meldt Arriva. Het vervoersbedrijf verwacht dat de afsluiting van 04.00 tot 12.00 uur duurt.

De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse die 50 kilometer lopen, kunnen nog wel met de trein van 03.33 uur vanuit Tiel vertrekken richting Elst. Voor de overige afstanden, waarbij de wandelaars later starten, of voor bezoekers, is geen treinvervoer mogelijk tot en met het einde van de ochtend. Er wordt volgens Arriva ‘zeer waarschijnlijk’ geen vervangend busvervoer ingezet.