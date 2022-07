Aantal migranten van buiten EU weer toegenomen

Het aantal migranten dat vorig jaar van buiten Europa naar Nederland kwam, is toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Tijdens het eerste jaar van de pandemie was er een forse daling van de migratie te zien, maar vorig jaar waren de cijfers weer bijna gelijk aan het jaar voor de daling.

Ook het totaal aantal migranten is het afgelopen jaar weer toegenomen na een flinke afname het jaar ervoor, maar er zijn vooral meer immigranten die niet uit de EU of EFTA komen. Deze laatste categorie bestaat uit landen die wel onder het Europese vrijhandelsverdrag vallen, maar niet bij de EU horen. Dit zijn Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

De aanwas van migranten van buiten de EU is vooral te verklaren door de aanhoudende onrust in Syrië en Afghanistan. Ten opzichte van 2020 steeg het aantal asielmigranten vorig jaar met bijna 75 procent. In 2020 was de immigratie nog zeer beperkt vanwege bijvoorbeeld de inreisverboden die toen golden door de coronapandemie. In 2021 kwamen er in totaal ongeveer 37.000 immigranten meer naar Nederland dan het jaar ervoor. Zo’n 30.000 kwamen van buiten Europa.