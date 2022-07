Griekse dorpen in de buurt van Athene ontruimd wegens branden

Door de krachtige wind is een bosbrandje ten noordoosten van Athene dinsdagavond uitgegroeid tot een dreigende natuurramp. De dikke rookwolken waren overal in de Griekse hoofdstad te zien. Volgens de lokale media zijn vier dorpen in de buurt van de berg Penteli, waar het vuur zich razendsnel verspreidde, ontruimd. De wegen in de omgeving zijn afgesloten.