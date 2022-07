Netflix verliest weer abonnees, afname minder erg dan gevreesd

Streamingdienst Netflix heeft in het tweede kwartaal opnieuw abonnees verloren. De afname bedroeg zo’n 1 miljoen betalende klanten en was daarmee minder groot dan het Amerikaanse bedrijf vreesde.

In april maakte de onderneming al bekend dat het in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds 2011 minder gebruikers had. Voor het tweede kwartaal gaf Netflix toen aan op een verlies van nog eens 2 miljoen abonnees te rekenen.

Wereldwijd telt Netflix momenteel 220,7 miljoen abonnees. Het bedrijf denkt dat de bodem voorlopig is bereikt. In de zomerperiode verwacht de streamingdienst er juist weer 1 miljoen abonnees bij te krijgen.