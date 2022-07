Rechtszaak tussen Musk en Twitter moet in oktober beginnen

De rechtszaak die Twitter heeft aangespannen tegen Elon Musk moet in oktober al van start gaan. De zakenman had gevraagd het juridische proces uit te stellen tot volgend jaar, maar daar wil de rechter in Delaware niet in mee gaan. Uitstel zou namelijk ‘onherstelbare schade’ kunnen betekenen voor Twitter.

Musk ging eerder akkoord om Twitter voor 44 miljard dollar van de beurs te halen, maar de Tesla-topman kwam daar later op terug. Twitter wil het daar niet bij laten zitten en wil dat de rechter Musk dwingt alsnog tot de overname over te gaan. De rijkste man ter wereld wordt er onder meer van beschuldigd voorwaarden uit de koopovereenkomst te hebben geschonden.

Volgens Amerikaanse media had Twitter het liefst gezien dat de zaak al in september zou voorkomen. Dat wordt dus een maand later. Twitter had verder om een proces van vier dagen gevraagd. Musk, wiens advocaten bergen aan data wilden doorploegen, zette in op een tijdschema van wel twee weken. De rechter denkt uiteindelijk dat vijf dagen voldoende is.