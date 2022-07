Reuters: Rusland is wel van plan om gaskraan weer open te zetten

Rusland lijkt wel degelijk van plan om de levering van gas via de pijpleiding Nord Stream 1 donderdag te hervatten als het huidige groot onderhoud klaar is. Dat meldt persbureau Reuters op basis van twee ingewijden die van de plannen van de Russen op de hoogte zeggen te zijn. Het zou de bedoeling zijn dat Nord Stream 1 op tijd weer opgestart wordt, maar dan met een beperkte capaciteit.

De Europese Commissie gaf eerder op de dag aan er eigenlijk niet meer op te durven rekenen dat er donderdag weer gas stroomt via deze belangrijke verbinding naar Duitsland. Volgens begrotingscommissaris Johannes Hahn gaat het dagelijks EU-bestuur er vooralsnog vanuit dat de pijplijn dicht blijft.

In Europa wordt al langer gevreesd dat de Russen de gaskraan donderdag niet weer open willen draaien. Maar de regering in Moskou en het Russische staatsgasbedrijf Gazprom hebben nog altijd niet gezegd dat de heropening van Nord Stream 1 in het geding is. Wel werd maandag bekend dat Gazprom zich op overmacht beroept om grote Duitse klanten minder gas te leveren.

Duitsland, de grootste economie van Europa, is voor een groot deel afhankelijk van Russisch gas. Gazprom verlaagde de toevoer onlangs drastisch, wat het concern weet aan het ontbreken van een turbine in onderhoud. Europese leiders hebben dat als smoes afgedaan en stellen dat het om een politieke zet gaat, vanwege de sancties die de EU heeft ingesteld na de Russische inval in Oekraïne.