Kwart Oekraïense vluchtelingen nog zonder bankrekening

Een op de vier Oekraïense vluchtelingen die in Nederland zijn ingeschreven, beschikt nog altijd niet over een bankrekening. Het gaat om een groep van naar schatting 11.000 mensen, die daardoor bijvoorbeeld geen betaald werk kunnen doen. Dat meldt minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Om een Nederlandse bankrekening te kunnen openen, moeten Oekraïners beschikken over een geldig paspoort met biometrische gegevens. Maar als hun identiteitsbewijs verlopen is, of geen biometrische gegevens bevat, hebben banken geen andere mogelijkheid om toch een rekening te openen. Hun systemen zijn daar niet op ingericht.

‘Het accepteren van niet-biometrische documenten vereist per type document een handmatig protocol en aanpassing van de systemen’, schrijft Kaag. ‘Dit is in een kort tijdsbestek niet eenvoudig door alle banken volledig door te voeren.’ De eerste vluchtelingen uit Oekraïne kwamen begin maart aan in Nederland.

Leefgeld

Het leefgeld waar vluchtelingen recht op hebben, kunnen zij in contanten uitgekeerd krijgen of via prepaid betaalkaarten. Maar dat is ‘geen duurzame oplossing’, vindt Kaag, omdat zij op deze manier geen loon kunnen ontvangen. Ook is het zonder bankrekening niet mogelijk bijvoorbeeld een telefoonabonnement of verzekering af te sluiten.

Kaag is nog met de financiële sector is gesprek over mogelijke oplossingen. Maar ‘gelet op de complexiteit’ kan dat nog wel enkele weken duren. Tegelijkertijd wordt gekeken of de betreffende groep alsnog aan een identiteitsbewijs kan worden geholpen dat wel aan de vereisten voldoet.