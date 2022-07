Europese beurzen herpakken zich en sluiten met stevige plussen

Beleggers in Europa lieten zich dinsdag niet van de wijs brengen door de onzekerheid over het heropstarten van gaspijp Nord Stream 1 en het bericht dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente donderdag mogelijk agressiever gaat verhogen dan verwacht. Aan het begin van de handel stonden er wel verliezen op de koersenborden, maar uiteindelijk sloten de belangrijkste beursgraadmeters met stevige plussen. Daarbij trokken beleggers zich ook op aan een gunstige stemming op Wall Street.

Persbureau Bloomberg meldde dat de beleidsmakers van de ECB overwegen om de rente donderdag met 0,5 procentpunt te verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Dat zou het dubbele zijn van de rentestap met een kwart procentpunt die de centrale bank eerder in het vooruitzicht heeft gesteld. Normaal gesproken is dat een ontwikkeling die beleggers niet leuk vinden, omdat een hogere rente slecht is voor de waardering van aandelen.

Ook kwam er een somber bericht uit Brussel. De Europese Commissie zou er eigenlijk niet meer op durven rekenen dat er donderdag weer gas stroomt via Nord Stream 1. Later op de dag werd de angst hiervoor evenwel wat gesust door ingewijden van persbureau Reuters. Die zeiden dat Rusland wel degelijk van plan is om de levering van gas via de belangrijke verbinding naar Duitsland te hervatten als het huidige groot onderhoud klaar is.

ING

In de ochtend was het sentiment op de beurzen erg timide. Maar in de middaguren verbeterde de stemming, geholpen door het opveren van de graadmeters in New York. Volgens kenners wees dat erop dat de markten goede verwachtingen hebben van de vele bedrijfsresultaten die komende weken naar buiten komen. Ook zouden mogelijke tegenslagen al zijn ingeprijsd. De AEX-index in Amsterdam ging uiteindelijk met een plus van 1,2 procent de handel uit op 689,47 punten. De MidKap steeg ook 1,2 procent tot 915,99 punten en de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 2,7 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak was ING met een winst van 3,8 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal en verfbedrijf AkzoNobel waren in trek met plussen tot 3,5 procent. In Parijs steeg EDF verder bijna 15 procent. De Franse overheid maakte de details bekend van haar plan om het energiebedrijf volledig te nationaliseren.

De euro dikte aan tot 1,0244 dollar, van 1,0160 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 102,35 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 105,95 dollar per vat.