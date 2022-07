Limburg teleurgesteld in minister om karig stikstofgeld

De provincie Limburg is teleurgesteld over een toezegging van minister Christianne van der Wal voor de financiering van versnellingsprojecten in het stikstofdossier. Limburg heeft bij het reduceren van stikstof landelijk gezien de grootste opgave (52 procent reductie), maar krijgt van de beschikbaar gestelde 504 miljoen euro maar 36 miljoen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks, stikstof) zei dinsdag na afloop van ambtelijk overleg met het ministerie van Landbouw op zich wel blij te zijn dat er geld in het vooruitzicht wordt gesteld. ‘Alleen weten we niet wanneer we zicht hebben op dat geld’, zei hij. ‘Er moet eerst een regeling komen. Verder is niet duidelijk hoe, wanneer en onder welke voorwaarden geld beschikbaar wordt gesteld.’

Gabriëls: ‘Die 504 miljoen is prima, iedereen blij, maar wij krijgen minder dan gehoopt, terwijl we de grootste opgave hebben. We weten nog niks. Het is prima om dingen naar voren te halen, maar veel vergunningverleningen zitten nog steeds muurvast. We komen niet toe aan concrete reductieprojecten. Kortom: er wordt wel veel gesproken, maar de versnellingsagenda is niet bepaald snel.’

Piekbelasters

Wel tevreden is Gabriëls over extra geld (34 miljoen) voor de vrijwillige uitkoop van boeren. Het gaat volgens hem om zogenoemde piekbelasters bij Natura2000-gebieden. Er lopen gesprekken met veertig boeren, van wie er al een aantal wil tekenen, aldus Gabriëls. ‘Als we daarin slagen, kunnen we flinke resultaten boeken. Dan is er meer ruimte voor mensen die door willen.’ Deze regeling staat los van de versnellingsagenda.

Gabriëls benadrukt dat in Limburg niet alleen stikstof problemen oplevert. Ook water is een groeiend probleem, met name in de Peel. De provincie wil een aanpak, die niet alleen is toegespitst op stikstof.