Branden verwoesten in Spanje 60.000 hectare bos in week tijd

De branden die sinds een week woeden in Spanje hebben tot dusver al zeker 60.000 hectare bos in de as gelegd. Dat heeft de Spaanse omroep RTVE dinsdag becijferd aan de hand van de gegevens van de regio’s die zijn getroffen.

Op meer dan twintig plaatsen zijn de vuurhaarden niet onder controle. Vooral in de regio Zamora, dicht bij de Portugese grens, is de situatie ernstig. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Tot dusver zijn er twee doden te betreuren, een brandweerman en een schapenboer. Vijftien personen liepen verwondingen op of moesten zich laten behandelen wegens het inademen van rook.

Volgens RTVE is er dit jaar in totaal al 122.000 hectare natuur afgebrand, meer dan in heel 2021. Twee derde van dat oppervlak werd verwoest tijdens de verzengende hittegolven die het land steeds vaker teisteren.

De directeur van de dienst burgerbescherming, Leonardo Marcos, sprak op radiozender Cadena Ser van de ergste ramp door toedoen van vuur sinds daarover gegevens worden verzameld. Droogte en ongekend hoge temperaturen zijn volgens Marcos de belangrijkste factoren: ‘Het gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering’.