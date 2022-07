Asielzoekers volgende maand naar crisisnoodopvang Doetinchem

De asielzoekers worden opgevangen in een soort wooncontainers. Voor dagbesteding en eten komt er een grote paviljoentent op het terrein. Volgens Doetinchem zijn de gebouwen ‘geschikt voor de warme (na)zomer en de koudere herfstmaanden’.

Doetinchem neemt de gebouwen voor de opvang over van de Brabantse gemeente Maashorst. Die heeft nu een crisisnoodopvang voor asielzoekers bij het dorp Zeeland. Half augustus sluit die opvang. Daarna worden de gebouwen afgebroken, vervoerd en in Doetinchem weer opgebouwd. De burgemeester van Maashorst, Paul Rüpp, zegt in een verklaring: ‘We hebben met deze manier van huisvesten een meer humane manier van crisisopvang laten zien in Nederland. We zijn heel erg blij dat Doetinchem dit concept over wil nemen.’ Rüpp vindt het niet kunnen ‘om mensen in grote groepen in een sporthal of ander gebouw te huisvesten, zonder privacy en zonder leefruimte’.

Op meer plekken in Nederland worden crisisnoodopvangen neergezet. Die moeten de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel verminderen.