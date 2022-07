Ziekenhuis moet afdelingen sluiten wegens stroomstoring

Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad heeft dinsdag de spoedpoli, de afdeling radiologie en de operatiekamers moeten sluiten wegens een stroomstoring in de stad. Enkele operaties, scopie-onderzoeken en röntgenonderzoeken konden alsnog worden uitgevoerd in de vestiging in Harderwijk. Het ziekenhuis ging weliswaar meteen over op noodstroom, maar bouwde de zorg af omdat het onduidelijk was hoelang de situatie zou gaan duren.