Oekraïne haalt banden aan met Internationaal Energieagentschap

Oekraïne treedt als associatieland toe tot het Internationaal Energieagentschap (IEA). Daarmee worden de lijnen tussen Kiev en de toonaangevende denktank uit de energiewereld een stuk korter. Dat moet Oekraïne helpen bij de wederopbouw als de oorlog met Rusland voorbij is. Ook kan het IEA advies geven over toekomstige maatregelen op het gebied van energie en energiezekerheid.

‘Het IEA werkt al bijna twee decennia samen met Oekraïne en in deze bijzonder uitdagende tijden na de invasie van Rusland, versterken we de relatie’, stelt IEA-topman Fatih Birol in een verklaring, nadat de handtekeningen voor de toetreding waren gezet in de Poolse hoofdstad Warschau. De IEA brengt onder meer rapporten uit over de productie en vraag naar olie en de overgang naar hernieuwbare energie.

Oekraïne wordt het elfde associatieland van het IEA. Ook Argentinië, Brazilië en China zijn op deze manier verbonden aan de denktank. Het IEA deelt met deze samenwerkingspartners onder meer analyses en ervaringen. Er zijn ook nog landen die volwaardig lid zijn van het IEA, waaronder Nederland. Maar daarvoor moet een land ook lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en dat is Oekraïne niet.