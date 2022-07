Brussel: farmabedrijf Illumina lapt fusieregels aan laars

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) dreigt met ‘zware boetes’ voor farmamultinational Illumina en start-up GRAIL omdat zij volgens de Deense de EU-fusieregels aan hun laars lappen. Illumina zette de koop door van GRAIL terwijl Brussel die nog onderzoekt. Dat is een serieuze inbreuk op het concurrentiebeleid van de EU, stelt Vestager, die een brief op poten naar de bedrijven heeft gestuurd.

‘Bedrijven die op de zaken vooruitlopen en deals implementeren waar wij nog naar kijken, ondermijnen het effectief functioneren van het fusiecontrolesysteem’, stelt Vestager. De commissie kan een boete van 10 procent van de omzet opleggen.

Vestager is al enkele maanden op ramkoers met het Amerikaanse, beursgenoteerde Illumina, dat zich specialiseert in het vroegtijdig opsporen van kanker. GRAIL is een kleine Amerikaanse start-up die tests ontwikkelt om kanker op te sporen. Eind juli vorig jaar startte het dagelijks EU-bestuur een onderzoek naar de overname omdat zes landen, waaronder Nederland, in Brussel aan de bel trokken. Illumina zou een potentiële concurrent onschadelijk willen maken, vrezen zij. Dat zou kunnen leiden tot hogere prijzen, slechtere kwaliteit en minder innovatie. Desondanks voltooiden ze de koop.

In augustus opende de commissie daarom een onderzoek naar het schenden van de EU-regels. Nu oordeelt ze voorlopig dat dit inderdaad het geval lijkt te zijn. De commissie wil tekst en uitleg van de bedrijven voor ze definitief haar vonnis velt, inclusief een mogelijke boete.