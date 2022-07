Tweede verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam aangehouden

Maandag is in Spijkenisse een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een fataal schietincident bij het Rotterdamse metrostation Coolhaven op 11 juli. Hij is de tweede verdachte die nu vastzit vanwege de schietpartij, waarbij een 31-jarige Rotterdammer om het leven kwam, meldt de politie dinsdag.