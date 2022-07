Forse daling van aantal nieuwe coronagevallen

Het hoogtepunt van de coronagolf lijkt achter de rug, steeds minder coronabesmettingen komen aan het licht. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.470 positieve tests geregistreerd, bijna 11 procent minder dan in de week ervoor.

Het is de eerste daling op weekbasis sinds eind mei. Zes weken lang nam het aantal positieve tests toe, in juni zelfs met meer dan 70 procent per week. Het RIVM zei een paar weken geleden al dat de top van de zomergolf in zicht leek.