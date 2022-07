Eerste wandeldag van Vierdaagse wordt ‘een uitdaging’

De eerste wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen wordt ‘een uitdaging’, zegt het weeradviesteam van het evenement dinsdag. In de middag wordt het rond de 30 graden met een hoge luchtvochtigheid. Later in de middag is er ook kans op een bui.

De Vierdaagse is voor dinsdag afgelast wegens de extreme weersomstandigheden. Maar woensdag, de Dag van Wijchen, lijkt ook pittig te worden. Het bestuur van de Vierdaagse zet extra watertappunten in en verspreidt gezondheidsadviezen als voldoende drinken en goed eten. Dat is ook na de finish op de Wedren in Nijmegen belangrijk, zegt inspanningsfysioloog Maria Hopman. ‘Na afloop van de wandeldag is het ook verstandig om niet meteen stil te gaan staan maar licht in beweging te blijven. Anders kunnen hitteklachten alsnog toeslaan.’

Volgens Hopman ligt uitdroging woensdag op de loer. Lopers gaan door de warmte en de inspanning overmatig transpireren. Uitdroging is te merken aan hoofdpijn, weinig plassen en donkere urine. De remedie is meer drinken. Sportpsycholoog Rico Schuijers adviseert wandelaars om gezondheidsadviezen echt serieus te nemen. ‘De Vierdaagse is een prestatietocht, de af te leggen afstanden zijn behoorlijk, ook al wordt er een dag minder gelopen.’