EasyJet en Rolls-Royce werken aan vliegtuigmotor op waterstof

Rolls-Royce brengt zijn kennis op het gebied van motorontwikkeling en verbrandingssystemen in. Budgetmaatschappij EasyJet draagt zijn operationele kennis en ervaring bij en investeert ook rechtstreeks in het testprogramma van H2ZERO, zoals de samenwerking heet. De overeenkomst volgt op een onderzoeksproject dat de bedrijven in 2021 zijn gestart om het gebruik van waterstof in de luchtvaart te ondersteunen en in 2050 uitstootvrij te zijn.

Het programma bouwt voort op de eerste proeven met waterstofverbranding en brandstofsystemen die Rolls-Royce uitvoert in samenwerking met de universiteiten van Cranfield en Loughborough. De bedrijven zullen later dit jaar in het Verenigd Koninkrijk een eerste grondtest van een Rolls-Royce AE2100-motor uitvoeren. Hierna zal een grondtest op ware grootte van een Rolls-Royce Pearl 15-straalmotor worden uitgevoerd.