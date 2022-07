Vijf maanden cel voor prikincident op Haags festival

De Georgiër Levan V. is dinsdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden voor mishandeling van een vrouw op een dancefestival. V. zou een vrouw met een injectienaald hebben geprikt tijdens Den Haag Outdoor, half juni in het Zuiderpark.

Meerdere getuigen zagen de 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op het festival meerdere mensen prikken met een injectienaald. V. is vervolgd voor één incident. Bij deze vrouw is door de medische dienst een rood puntje op de achterkant van haar bovenbeen gevonden. Volgens de medische dienst ging het ‘vrijwel zeker’ om een prikgaatje. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en voelde zich draaierig. Ze is niet buiten bewustzijn geweest.

De rechter sprak van een unieke zaak. ‘We spreken hier over een relatief nieuw fenomeen, needle spiking. En u bent de eerste verdachte die hiervoor voor de rechter komt.’ Hij noemde de zaak ‘te bizar voor woorden’. ‘U heeft haar zo maar, uit het niets gestoken. Onacceptabel.’

Signaal

Er was een celstraf van drie maanden geëist. De officier van justitie sprak van ‘een ernstige inbreuk van de lichamelijke integriteit’. Ze vindt dat een ‘duidelijk signaal’ moet worden gegeven en eiste daarom een onvoorwaardelijke celstraf. De rechter was dat met haar eens, hij vond zelfs een nog duidelijker signaal passend. ‘Het is vreselijk wat u gedaan heeft, dat kan echt niet. Het moet duidelijk zijn dat dit niet getolereerd wordt. Dit moet gewoon stoppen.’

De verdachte die ter plekke op het festival werd aangehouden, had een injectiespuit bij zich met daarin restanten van een substantie. Hij zat sindsdien in de cel. Na onderzoek bleek de naald stoffen te bevatten die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen.

Kiespijn

V. erkent dat hij een spuit bij zich had, maar benadrukt dat hij nooit iemand daarmee heeft gestoken. Hij had last van kiespijn en daarom had hij naar eigen zeggen de spuit. ‘Ik word beschuldigd van iets wat ik niet heb gedaan.’ Zijn advocaat meende dat er geen bewijs is dat V. iemand heeft gestoken en vroeg om vrijspraak. V. zei direct na de uitspraak dat hij in beroep wil gaan.

Het slachtoffer was erg geschrokken, vertelde haar advocaat. Ze heeft verschillende onderzoeken laten doen - en moet er ook over een paar maanden nog een doen - om zeker te weten dat ze niet besmet is geraakt door een mogelijk vervuilde naald.