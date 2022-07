Twee Nederlanders worden verdacht van het in het water gooien van een man in Gent, die vervolgens verdronk. Een van de twee, een man van 19, is opgepakt. Naar de ander wordt nog gezocht.

Het slachtoffer is een vijftiger uit de Vlaamse stad. Hij belandde zondagochtend vroeg in het water van een Gentse stadsvaart, op de terugweg van de jaarlijkse stadsfeesten.