Stranden beginnen vol te stromen

Veel mensen zoeken dinsdagochtend al redelijk vroeg de stranden in Nederland op. ‘Er is nu nog genoeg ruimte, maar het begint op veel stranden al lekker druk te worden’, aldus een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland.

Het drukst wordt het waarschijnlijk tussen 14.00 uur en 18.00 uur, zo verwacht de woordvoerder. ‘Op dit soort dagen zijn dat meestal de drukste momenten. Er zullen ook wel veel mensen zijn die vanochtend nog werken en daarna een snippermiddagje nemen.’

Voor zover bekend hebben zich nog geen grote of ernstige incidenten voorgedaan. ‘Er wordt nu vooral preventief werk gedaan, met boten in de zee en auto’s die op het strand rijden en mensen waarschuwen.’ De zee is rustig en in de middag staat er redelijk laag water, waardoor er op de stranden iets meer ruimte is.

Incidenten

Op basis van warme dagen in het verleden verwacht de Reddingsbrigade wel wat incidenten. ‘Bijvoorbeeld kindjes die zoek raken, mensen die door de warmte onwel raken en daardoor hulp nodig hebben. Het is niet in te schatten hoe druk het vandaag gaat worden, maar dat het nodige gaat gebeuren, dat is vrijwel zeker.’ Maandag waren de stranden overvol, maar was het qua reddingsacties redelijk rustig.

Vanwege de tropische temperaturen adviseerde de ANWB mensen die naar het strand willen gaan om al vroeg van huis te vertrekken, vanwege mogelijke lange files op de wegen richting de badplaatsen. Dinsdagochtend was het vooralsnog redelijk rustig op de weg. In de loop van de dag verwacht de verkeersdienst meer drukte op de wegen naar de stranden.