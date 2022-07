Duits bosbrandenalarm op hoogste niveau

In een groot deel van Duitsland geldt het hoogste alarmniveau voor bosbranden. De droogte en hittegolf die elders in Europa branden veroorzaken beginnen het land te raken.

In tien van de zestien deelstaten, voornamelijk in het zuiden, westen en noordoosten, is het hoogste van vijf alarmniveaus afgekondigd. De temperatuur in Duitsland stijgt dinsdag naar verwachting tot 40 graden. Niet uitgesloten is dat het hitterecord van 41,2 graden uit 2019 wordt verbroken.

Maandag brak een bosbrand uit in een nationaal park in de Oost-Duitse deelstaat Saksen. De brand is onder controle gebracht, maar kan weer opflakkeren. Een andere bosbrand in de buurt van het west-Duitse Essen werd dinsdagochtend bedwongen. De Beierse minister van Staatsbosbeheer heeft het publiek opgeroepen extra voorzichtig te zijn.

De afgelopen week zijn talloze bosbranden uitgebroken in onder meer Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje.