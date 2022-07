Vijf weerstations in Nederland al door tropische temperatuurgrens

Op vijf weerstations in Nederland is de temperatuur dinsdag om 10.00 uur al door de tropische grens van 30 graden gebroken, meldt Weeronline. Om 09.50 uur werd de 30 graden voor het eerst ergens in het land gehaald.

Volgens het weerbureau was het in Deelen - op de Veluwe - en in Hoek van Holland al 30,2 graden. Het warmst is het in Woensdrecht, daar geeft het kwik nu al 30,7 graden aan. Ook in Beek en in Wijk aan Zee is de grens van 30 graden bereikt.

De temperatuur stijgt dinsdag een stuk sneller dan maandag, weet Weeronline. In Ell werd het toen om 12.10 uur pas voor het eerst tropisch warm. ‘Dit komt doordat de lucht vandaag warmer is en gisteren trok in de ochtend ook wat sluierbewolking over het land’, aldus het weerbureau. ‘In die zin is de warmte van vandaag wel iets om echt rekening mee te houden en niet hetzelfde als gisteren. De temperatuur komt vandaag op grote schaal in de buurt van onze lichaamstemperatuur en vanavond blijft het heel lang heet.’