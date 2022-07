Campagne voor ‘leefbaar loon’ in kledingindustrie

Een groep Europese burgers is een campagne gestart voor Europese wetgeving voor ‘een leefbaar loon’ in de wereldwijde kleding-, textiel- en schoenenindustrie. Daarvoor hopen ze binnen een jaar 1 miljoen handtekeningen te verzamelen.

De Europese Commissie is dan verplicht om het wetsvoorstel te behandelen. Daarin staat dat bedrijven die in Europa kleding, schoenen of textiel verkopen verantwoordelijk worden voor de betaling van een leefbaar loon in hun productieketens. Kleding wordt vaak gemaakt in lagelonenlanden als Bangladesh, Cambodja, en Indonesië. Textielarbeiders in deze landen leven in armoede.

Het burgerinitiatief wordt gesteund door organisaties als ASN Bank, Fair Wear Foundation en Schone Kleren Campagne. De handtekeningen worden verzameld via de website goodclothesfairpay.eu.

‘De reden van het initiatief is dat werknemers in kleding- en textielfabrieken niet kunnen leven van het minimumloon dat ze krijgen. Om dit te veranderen zijn er de afgelopen jaren diverse vrijwillige initiatieven geweest, maar dat blijkt niet voldoende te zijn’, zegt Kirsten Kossen, adviseur mensenrechten bij ASN Bank.

In het voorstel staat onder meer dat bedrijven een plan moeten maken waarin staat hoe zij ervoor zorgen dat medewerkers in de keten een leefbaar loon krijgen. Ook zouden ze openbaar moeten maken in welke fabrieken hun kleding gemaakt wordt, welke producten ze daar maken, hoeveel mensen er werken en wat hun startsalaris is.