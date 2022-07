VluchtelingenWerk wil dat noodopvang afgedwongen wordt

VluchtelingenWerk wil dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) een spoedwet afkondigt waarmee opvang voor asielzoekers zo snel mogelijk kan worden afgedwongen. Er is geen tijd meer om te wachten tot het Rijk plannen klaar heeft om fors en structureel te investeren in de capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), vindt de organisatie.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei maandag na afloop van een vergadering met Van der Burg ook al dat het Rijk ‘desnoods met hele onplezierige directieven’ grote opvanglocaties moet realiseren. Liefst deze week nog, aldus de beraadsvoorzitter. Over deze gewenste grote opvanglocaties is dinsdagmorgen nieuw overleg. Het beraad heeft de bewindsman wel duidelijk gemaakt dat de gemeenten echt per 1 oktober stoppen met hun medewerking aan crisisnoodopvang, aangezien vluchtelingenopvang een Rijkstaak is.

VluchtelingenWerk is ‘zeer teleurgesteld’ over de uitkomst van de vergadering maandag. De organisatie vindt dat het Rijk en gemeenten met de vinger naar elkaar blijven wijzen. ‘We begrijpen de gemeenten heel goed, maar elke bestuurder heeft de maatschappelijke plicht om alles te doen wat mogelijk is om fatsoenlijke opvangplekken te vinden. Elke potentiële opvanglocatie staat nu eenmaal in een gemeente. Die zijn formeel niet verantwoordelijk, maar ze hebben een verantwoordelijkheid om dit op te lossen’, aldus VluchtelingenWerk.