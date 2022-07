Kunstmestproducent Yara vreest tekorten bij afknijpen gastoevoer

Een van ‘s werelds grootste kunstmestproducenten waarschuwt voor problemen als de toevoer van aardgas naar Europa sterk slinkt. Topman Tore Holsether van het Noorse Yara meldt bij zijn kwartaalcijfers dat er een ‘duidelijk risico’ is op tekorten aan stikstof voor kunstmest als gas in Europa schaarser of nog duurder wordt.

Aardgas is een belangrijke grondstof voor de kunstmestproducent, die in Nederland vooral bekendstaat als de eigenaar van een grote fabriek bij het Zeeuwse Sluiskil. Methaan uit aardgas wordt via enkele tussenstappen verrijkt met stikstof uit de lucht tot kunstmest.

Rusland knijpt de toevoer van gas naar Europese landen steeds verder af. Aan onder andere Nederland, Polen, Bulgarije en Denemarken levert staatsgasconcern Gazprom niets meer. Grootverbruiker Duitsland ontvangt ook al wekenlang veel minder Russisch gas.

Door de Russische inval in Oekraïne schoten de gasprijzen omhoog, maar al voor de oorlog was de grondstof duur. Yara zag zich door die prijsstijging gedwongen de productie op Europese locaties, waaronder Sluiskil, te verlagen of soms stil te leggen.

Yara produceerde wegens die ingrepen minder kunstmest en aanverwante producten. Op de Europese markt leverde het bedrijf zelfs 22 procent minder van zijn waren, maar die daling werd ruimschoots goedgemaakt door de hogere prijzen. De omzet van het hele concern steeg in het eerste halfjaar tot 12,4 miljard dollar, tegenover 7,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De winst verdrievoudigde bijna tot 1,6 miljard dollar.