Kredietbureau Fitch: Belarus is wanbetaler

Fitch stelt daarbij dat Belarus heeft nagelaten om een aflossing van 600 miljoen dollar te doen op een staatslening in dollars. Belarus wilde die lening in de eigen munteenheid aflossen. Fitch had het land daarbij een periode van veertien dagen gegeven om alsnog die betaling in dollars te doen. Die periode is nu afgelopen, waarop werd besloten Belarus tot wanbetaler te bestempelen.

Branchegenoot Moody’s had eerder ook al gezegd dat Belarus in gebreke blijft met zijn financiële verplichtingen met de dollarlening. Dat bureau heeft nu nog een CCC-rating, maar kan dus ook overgaan tot een beoordeling van RD. Ook S&P Global heeft gezegd dat de kredietstatus van het land verlaagd kan worden naar RD.