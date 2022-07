Frankrijk komt met plan nationalisatie kernenergieconcern EDF

De Franse overheid geeft dinsdag meer inzage in plannen om energieconcern EDF volledig te nationaliseren. Het bedrijf, de grootste exploitant van kerncentrales in de Europese Unie, zit in een financieel lastige situatie door een prijsplafond voor elektriciteit dat Frankrijk instelde om consumenten te behoeden voor te hoge energierekeningen. Daarnaast moest EDF centrales onverwachts stilleggen en valt de bouw van nieuwe reactoren duurder uit.

EDF is al voor 84 procent in handen van de Franse staat. Maar met ook de overige aandelen in handen verwacht de regering gemakkelijker reorganisaties te kunnen doorvoeren bij het concern, dat een hoge schuldenlast heeft. Nu de toevoer van Russisch gas naar Europa slinkt, zou de nationalisatie ook de energiezekerheid van Frankrijk vergroten. Frankrijk zou tot 10 miljard euro overhebben voor de resterende 16 procent van EDF, meldde persbureau Reuters eerder op basis van ingewijden.

Normaal gesproken exporteert Frankrijk in deze tijd van het jaar elektriciteit naar andere landen, maar doordat kerncentrales minder hard draaien moet het land nu stroom importeren uit buurlanden als Duitsland, Zwitserland en Spanje. Kernreactoren mogen in Frankrijk niet of minder hard draaien als het water van nabijgelegen rivieren te warm wordt, om milieuschade door geloosd koelwater te voorkomen.