Kabinet wil met nieuw plan meer mensen op de fiets krijgen

Meer mensen op de fiets naar het werk, een fietsenplan voor kinderen in arme gezinnen en investeringen in goede stallingen bij stations en nieuwe woonwijken. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe fietsbeleid dat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurt. Uit nieuw onderzoek blijkt volgens de bewindsvrouw ook nog eens dat de fiets goed is voor de economie en de werkgelegenheid.